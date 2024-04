EXCLU - WWE : L’incroyable match rêvé pour WrestleMania

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il y a deux ans, Kevin Owens avait rendez-vous avec ‘Stone Cold’ Steve Austin à WrestleMania, ce dernier sortant de sa retraite pour l’occasion. Un moment particulier pour le Québécois, opposé à l’une des plus grandes légendes de la discipline et qui rêve désormais d’un autre match unique lors du plus grand événement de l’année.

Alors qu’il n’avait plus participé à un match depuis 2003, ‘Stone Cold’ Steve Austin retrouvait un ring de catch il y a deux ans à l’occasion de WrestleMania 38. A domicile, au sein du AT&T Stadium à Arlingtonn, le Texan aujourd’hui âgé de 59 ans affrontait alors Kevin Owens, un moment forcément particulier pour ce dernier, se retrouvant face à l’une de ses idoles de jeunesse. Le Québecois a désormais un autre rêve et espère se mesurer à un autre très grand nom du catch.

🇫🇷 Kevin Owens sera-t-il présent à #WWEBacklash dans une semaine❓🗣️ « J’adorerais y être », m’a-t-il confié en exclusivitéLes propos de @FightOwensFight en intégralité ici ⬇️ @WWEFrance #ABWWEhttps://t.co/ae8s3ioJBx — Bernard Colas (@BernardCls) April 24, 2024

« Tous les ans, je demande à Shawn Michaels de sortir de sa retraite »

« Je le dis toujours, tous les ans, je demande à Shawn Michaels de sortir de sa retraite , nous a confié Kevin Owens en exclusivité, en marge du quarantième anniversaire de WrestleMania à Philadelphie . Et c’est toujours la même réponse, ‘non merci’. (sourire). Mais je vais continuer de le harceler ! Je ne crois pas que ça va se concrétiser, mais ça ne me coûte rien d’essayer ».



HBK est déjà sorti de sa retraite

En 2010, Shawn Michaels s’était retiré du ring après avoir perdu contre l’Undertaker à WrestleMania 26, une décision sur laquelle il était revenu huit ans plus tard, retrouvant le même adversaire et Kane dans un match par équipe organisé en Arabie saoudite, avec à ses côtés son fidèle partenaire Triple H. L'affiche a tristement marqué les esprits par son faible niveau, de quoi probablement justifier le refus d’une dernière danse sur le ring pour HBK, qui fêtera ses 59 ans cet été. Kevin Owens aura essayé.