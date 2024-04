EXCLU : Un gros nom de la WWE présent à Backlash ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A dix jours de Backlash, le premier pay-per-view de l’histoire organisé par la WWE en France, seuls deux matches ont été officialisés sur la carte. Interrogé en exclusivité par le10sport.com en marge de WrestleMania XL à Philadelphie, Kevin Owens a affiché son souhait de faire partie de l’événement le 4 mai.

C’est une date qui a été cochée depuis longtemps par les fans tricolores de catch. Pour la première fois de l’histoire, la WWE proposera l’un de ses pay-per-views (également appelé Premium Live Event ou PLE) sur notre sol avec ‘Backlash’, organisé du côté de la LDLC Arena de Lyon - Décines le 4 mai prochain, avec la tenue la veille du show hebdomadaire Smackdown, grande première également. Pour l’heure, deux matches ont été officialisés par la WWE, Cody Rhodes défendant son titre incontesté contre AJ Styles et Jey Uso allant défier le champion du monde Damian Priest.

Stars présentes, matches à l’affiche, diffusion… Ce que l’on sait du premier PLE de l’histoire en France : #WWEBacklash 🇫🇷⬇️⬇️https://t.co/SrnPQ4KkYp — Bernard Colas (@BernardCls) April 23, 2024

« J’adorerais y être »

Quels seront les autres combats mis en place un mois après WrestleMania ? Interrogé par le10sport.com à Philadelphie en marge du grand événement au début du mois, Kevin Owens n’a pas caché sa volonté de monter sur le ring en France. « J’espère , a-t-il répondu en exclusivité. Ce n’est pas moi qui contrôle les choses, mais c’est sûr que s’ils veulent de moi, j’en serai ! J’adorerais y être. »

🗣️ « J’ai été un fan de catch toute ma vie, donc ça fait 20 ans que je regarde Randy Orton catcher, j’ai jamais regardé Logan Paul » 😂La suite de mon échange avec Kevin Owens concernant #WrestleMania à retrouver sur @le10sport 📝⬇️ @FightOwensFight👉🏻https://t.co/UM2qKrrn4L pic.twitter.com/RK1B2lydr8 — Bernard Colas (@BernardCls) April 7, 2024

Dernière tournée en France avec la WWE ?