Équipe de France : Une star attend de pied ferme la bande de Mbappé !

Cet été aura lieu la première compétition de Kylian Mbappé avec l’équipe de France en tant que capitaine. Les Bleus de Didier Deschamps seront notamment opposés à la Pologne en phase de poules à l’Euro en Allemagne. Et ladite rencontre se déroulera à Dortmund. De quoi raviver des souvenirs à Robert Lewandowski qui a fait passer un message à l’équipe de France.

Didier Deschamps reste sur un échec cuisant en 1/8ème de finale de l’Euro 2021 face à la Suisse et sur une désillusion en finale face au Portugal en 2016. Le sélectionneur de l’équipe de France pourrait enfin réussir là où il a échoué à deux reprises cet été en Allemagne pour ce qui sera son dernier Euro à la tête des Bleus puisque son contrat le liant à la Fédération française de football expirera à l’été 2026 après la Coupe du monde.

«Pour moi, ça va être un match très spécial !»

Au cours d’une entrevue avec Le Parisien , Robert Lewandowski s’est livré sur divers sujets dont la rencontre opposant l’équipe de France à la Pologne le 25 juin prochain pour le compte de la phase de poules de l’Euro en Allemagne. Qu’est-ce que cette date lui évoque ? « (Il rigole) Je sais que nous affrontons la France et je sais que ça se passera à Dortmund. Pour moi, ça va être un match très spécial ! ».

«Je pense que l’émotion liée au fait de rejouer sur cette pelouse va me donner du pouvoir»