Le clan Mbappé vend la mèche, Macron balance tout !

Benjamin Labrousse

S’il dispute actuellement ses dernières rencontres sous la tunique du PSG, Kylian Mbappé participera-t-il aux prochains Jeux olympiques de Paris 2024 ? Si le Français, qui s’apprête à rejoindre le Real Madrid, pourrait être privé de cette compétition par son nouveau club, le président de la République Emmanuel Macron a confié ce dimanche avoir évoqué ce dossier avec le clan de la star de 25 ans. Explications.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé va quitter le club parisien à l’issue de cette saison. Désormais, tout indique que le Français va rejoindre le Real Madrid. Le principal intéressé affirmait d’ailleurs que son avenir serait réglé avant l’Euro (14 juin - 14 juillet), mais quid des prochains Jeux olympiques ?

Mbappé rêve toujours des JO

En mars dernier, Kylian Mbappé affirmait de nouveau que prendre part aux JO de Paris 2024 qui démarreront le 26 juillet sonnait comme un rêve pour lui : « J'ai toujours dit que les JO à Paris seraient un événement spécial et que je voulais y être. Est-ce que mon ambition a changé ? Non. La décision finale appartient toujours à la même personne. Je ne peux pas me prononcer. On ne m'a rien dit. Je suis arrivé à un moment de ma carrière et de ma vie où je prends plus de recul sur les situations. Si j'y vais, je vais vivre un rêve éveillé. Si je n'y vais pas, j'accepterai et je ferai ce qu'on me dit de faire » . Néanmoins, le très probable futur joueur du Real Madrid ne devrait pas être autorisé par le club espagnol à participer à ces JO.

« Il m'a dit : ‘Il a envie de les faire’ »