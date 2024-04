Mbappé : Le clan Macron interpelle le Real Madrid

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. Par conséquent, c'est Florentino Pérez qui décidera si l'attaquant français disputera ou non les JO de Paris cet été. Interrogée, Amélie Oudéa-Castera a affiché son souhait de voir Kylian Mbappé disputer la compétition.

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. En effet, le numéro 7 de Luis Enrique a décidé de se lancer un nouveau défi. Par conséquent, il quittera le PSG librement et gratuitement cet été.

Oudéa-Castera milite pour la présence de Mbappé aux JO

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid, à moins d'un énorme retournement de situation. Ainsi, c'est Florentino Pérez qui doit donner son feu vert pour qu'il joue les JO de Paris avec l'équipe de France Olympique.

«J'ai très envie qu'il joue aux JO»