MMA : Pied totalement cassé, le prochain combat de Cédric Doumbè déjà annulé ? (photo)

Florian Barré

Alors qu’il doit affronter l’Américain Derek Anderson le 17 mai prochain à l’Accor Arena de Paris, Cédric Doumbè pourrait s’être fait couper l’herbe sous le pied par son adversaire. En effet, « Le Barbare » a publié une photo sur Instagram où il aurait eu un accident de moto lui brisant totalement le pied. Une terrible nouvelle, alors que le combat a été officialisé il y a seulement quelques heures par le Bellator.

Rien d’officiel pour l’heure, mais le combat entre Cédric Doumbè et Derek Anderson semble bel et bien à jeter aux oubliettes. Si l’on part du principe que l’Américain ne fait pas une blague de mauvais goût pour affoler la toile, difficile d’imaginer ce dernier dans la cage du Bellator le 17 mai prochain au vu de l’état de son pied. Pour en arriver là, Anderson aurait malheureusement subi un accident de moto. Ainsi, le combattant aux 17 succès s’est exprimé sur les réseaux sociaux, promettant de ne plus faire de deux roues.

🚨DOUMBE VS ANDERSON ANNULÉ !?L'adversaire de Doumbé vient de poster ceci sur Instagram ! 😳Il serait OUT du combat à cause d'un accident de moto. 😩❌ pic.twitter.com/z0MF9FRpvh — La Sueur (@LaSueur_off) April 23, 2024

Un retour retardé ?

« Je suis tellement désolé de ne pas pouvoir combattre. Vous ne savez pas à quel point. Je ne vais pas reprendre une autre moto . » a-t-il affirmé sur son compte Instagram dépité. Bien qu’il ait combattu en septembre dernier au Gladiator Challenge, où il s’est imposé face à Ray Parker au premier round, l’Américain n’avait plus officiellement mis les pieds dans une cage depuis plus de trois ans. Son retour devrait ainsi être encore retardé.

Une mauvaise blague ?