Roman Reigns - WWE : Fin de parcours, c’est validé à l’AEW !

Champion durant 1316 jours, Roman Reigns s’est éloigné de la WWE après sa défaite à WrestleMania contre Cody Rhodes. Le règne du désormais ex-champion du monde est salué par tous, y compris au sein de la concurrence. Kenny Omega, star mais également cofondateur de l’AEW, a tenu des propos élogieux à l’égard du Tribal Chief.

Une page importante s’est tournée au début du mois à WrestleMania. Alors qu’il possédait la ceinture incontestée de la WWE depuis 1316 jours, du jamais-vu dans l’histoire récente, Roman Reigns s’est incliné contre Cody Rhodes dans le main event du plus gros show de l’année. Il va désormais falloir s’armer de patience avant de revoir le Tribal Chief sur un ring de catch, lui qui a gagné le respect de ses pairs au cours de cette longue période.

« Un incroyable champion »

Au sein de la concurrence aussi, on salue ouvertement l’incroyable parcours de Roman Reigns comme champion à la WWE. « Je pense que Roman a été un incroyable champion et porte-parole de la compagnie , a salué Kenny Omega, l’un des co-fondateurs de l’AEW qui s’est exprimé sur Twitch. Je pense qu'il a fait son travail de manière impeccable et qu'il lui a fallu beaucoup de courage et de force pour résister aux réactions négatives et à la haine qu'il a reçues au fil des ans de la part des fans et d'autres personnes. Il s'est vraiment accroché à son jeu, l'a amélioré, s'est amélioré à chaque performance, et je pense que s'il n'y avait pas eu son incroyable croissance en tant que champion, vous n'auriez pas eu un final aussi émouvant à la dernière édition de WrestleMania. »

« Il a été l'un des plus grands »