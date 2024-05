Mercato : Il répond à l'OM pour sa prolongation

Thibault Morlain

Longtemps critiqué, Leonardo Balerdi fait aujourd'hui l'unanimité à l'OM. Encore excellent face à l'Atalanta Bergame ce jeudi, l'Argentin voit son avenir faire l'objet de différentes rumeurs. Possiblement annoncé sur le départ, Balerdi aurait entre les mains une offre de prolongation à l'OM. Le principal intéressé a lâché une réponse concernant la suite de sa carrière.

Suspendu pour le match face à Lorient, Leonardo Balerdi pourrait avoir disputé ce jeudi soir son dernier match au Vélodrome avec l'OM. Reverra-t-on l'Argentin dans l'enceinte olympienne ? A l'approche du mercato estival, son avenir est incertain. Alors que Balerdi pourrait être tenté de rejoindre un grand club d'Europe, l'OM s'active pour prolonger son défenseur central, lui ayant proposé une prolongation de deux ans.

Quel avenir pour Balerdi ?

Ce jeudi soir, Leonardo Balerdi a été interrogé sur cette possible dernière au Vélodrome avec l'OM et la volonté des fans de le voir rester. Rapporté par Le Phocéen , le défenseur central argentin a alors répondu : « Oui, oui, oui. Cette saison, c'est la dernière. La saison prochaine on verra. Maintenant je suis focus ».

Aguerd avec Balerdi à l'OM ?

Souhaitant continuer avec Leonardo Balerdi la saison prochaine, l'OM lui chercherait d'ailleurs un compère en défense centrale. Pour cela, Mehdi Benatia regarderait du côté de la Premier League. Nayef Aguerd (West Ham) aurait retenu l'attention du conseiller sportif marocain. Une paire Balerdi-Aguerd la saison prochaine à l'OM ?