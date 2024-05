Mercato - PSG : Un énorme départ se confirme ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré sa récente prolongation jusqu'en 2026, Presnel Kimpembe est encore loin d'être assuré de rester au PSG aussi longtemps. Le joueur formé au sein du club de la capitale n'a plus joué depuis le mois de février 2023. Une situation qui laisse forcément penser qu'un départ cet été est envisageable.

Voilà désormais plus d'un an que Presnel Kimpembe n'a plus joué. C'était le 26 février 2023 contre l'OM. Le défenseur du PSG revenait déjà d'une importante absence due à des problèmes au tendon d'Achille. Un tendon d'Achille qui a fini par lâcher, privant le champion du monde 2018 de la possibilité de jouer. Malgré tout, le PSG a prolongé son contrat jusqu'en 2026 alors qu'il aurait pu partir libre. Mais d'après Laurent Perrin, journaliste du Parisien , cela ne signifie pas pour autant que Kimpembe sera toujours au PSG la saison prochaine.

Le départ de Kimpembe sérieusement envisagé au PSG ?

« Malheureusement, on ne le reverra pas cette saison. Et la question de son avenir au club va forcément se poser. Je ne dis pas qu'il va partir, mais il va avoir 29 ans, il est sous contrat jusqu'en 2026 et il va falloir éclaircir son rôle et le temps de jeu auquel il peut prétendre avec l'arrivée de Beraldo », explique-t-il dans un questions/réponses sur le site du Parisien .

La défense centrale, chantier prioritaire au PSG

De manière générale, le secteur défensif sera l'un des grands chantiers du PSG cet été sur le mercato, y compris dans l'axe. Et pour cause, en plus de l'incertitude qui plane autour de l'avenir de Presnel Kimpembe, la grave blessure de Lucas Hernandez, victime du rupture du ligament croisé du genou gauche, contraint également le club parisien à envisager de se renforcer à ce poste. D'autant plus que Milan Skriniar ne donne pas satisfaction depuis son arrivée, tandis que Danilo Pereira semble sur le déclin. L'arrivée de Lucas Beraldo cet hiver était donc la bienvenue. Mais elle n'empêchera pas le PSG de continuer à prospecter sur le mercato à ce poste.