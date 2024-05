Transferts : Il s’offre au PSG, ce sera 70M€ !

Thomas Bourseau

Au PSG, l’heure va être à la succession de Kylian Mbappé dans très peu de temps au vu de la situation contractuelle de son attaquant star et son départ imminent pour le Real Madrid. Michael Olise serait une des options plausibles, mais l’ailier de 22 ans de Crystal Palace, quand bien même attiré par le Paris Saint-Germain, fait ravage outre-Manche. L’opération à 70M€ s’annonce déjà chaude pour cet été !

Kylian Mbappé va claquer la porte en fin de saison et laisser derrière lui un vide immense à combler. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG pourrait être remplacé par un défenseur central droit, un milieu axial ainsi, bien évidemment, par un attaquant latéral comme le10sport.com vous le dévoilait le 1er avril dernier. Un rôle que Michael Olise remplirait volontiers selon The Athletic.

Michael Olise apprécie le PSG, le combat est lancé en Angleterre !

Michael Olise, natif de Londres et ayant un héritage à la fois français et anglais, cultiverait le désir de défendre les couleurs du PSG au cours de sa carrière d’après The Athletic . Toutefois, la concurrence semble faire rage dans le dossier Olise. ESPN dévoile ces dernières heures les présences de Manchester United, Chelsea, Liverpool ainsi qu’Arsenal. Le journaliste Charles Watts effectuait le constat suivant sur la position des Gunners sur l’opération Michael Olise. « De ce que je comprends, Arsenal cherchera à recruter un profil différent en attaque. Un joueur capable d’ouvrir le jeu par lui-même, d’être magique. Olise remplit très certainement ces critères, donc il faudra garder un œil sur lui ».

Mercato : Jackpot au PSG, un transfert à 80M€ se prépare ? https://t.co/lB2qOyzSC5 pic.twitter.com/ut05Zk07Hi — le10sport (@le10sport) May 3, 2024

70M€ pour Michael Olise ?