OM : Règlement de comptes dans le vestiaire !

L'OM est passé par toutes les émotions cette saison. Fébrile en début d'année, le club marseillais a retrouvé un semblant de confiance sous les ordres de Jean-Louis Gasset. Mais comme relaté par Jonathan Clauss, les joueurs ont beaucoup échangé, parfois en élevant la voix, pour tenter d'inverser la situation et régler les soucis de groupe.

L'OM peut sauver les meubles en cette fin de saison. Encore en course pour se qualifier pour une compétition européenne la saison prochaine par le biais du championnat, le club marseillais peut rêver plus grand en Ligue Europa. Ce jeudi soir, il a rendez-vous avec l'Atalanta Bergame en demi-finale ce jeudi soir.

Explication au sommet dans le vestiaire

Avant ce match, Jonathan Clauss a rendu hommage à ce groupe qui est passé par plusieurs tempêtes au cours de la saison, mais qui a toujours su se relever. Selon lui, les joueurs ont su échanger et mettre les choses à plat, même si les critiques émises ont été nombreuses.

« On a un groupe de mecs francs »