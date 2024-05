Mercato : Ménage XXL au PSG, les victimes identifiées ?

Thibault Morlain

Le mercato estival qui arrive promet d’être mouvementé au PSG. On s’attend bien évidemment à de grosses arrivées au sein du club de la capitale, mais dans le sens inverse, de multiples départs seraient également à prévoir. Qui quittera alors l’effectif de Luis Enrique dans les semaines à venir ? Les partants au PSG pourraient déjà être identifiés.

La saison n’est pas encore terminée, mais au PSG, on a déjà la tête tournée vers le prochain exercice. Tout débutera bien évidemment avec le mercato estival à venir et le club de la capitale avance déjà ses pions en coulisses comme l’a expliqué Abdellah Boulma pour Culture PSG : « Ce que je sais, c'est que le mercato, ils l'ont commencé déjà depuis quelques semaines. Ils ont ciblé, supervisé, plusieurs profils par poste. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'il y aura un renfort par ligne. Et il y a aussi un dégraissage de l'effectif qui va s'effectuer avec des joueurs dont, de toute façon, c'est un secret polichinelle... On l'a vu avec la récente sortie de Luis Enrique en conférence de presse ».

Skriniar, Soler et Ruiz sur le départ au PSG ?

Qui quittera donc le PSG cet été ? Abdellah Boulma a sa petit idée à commencer notamment par Milan Skriniar, Carlos Soler et Fabian Ruiz : « Certains joueurs n'ont plus leur place au Paris Saint-Germain . Skriniar en fait évidemment partie. Il n'a pas répondu aux attentes, en dépit d'un temps de jeu conséquent, et il n'entre plus dans les plans d'une certaine manière de Luis Enrique. Il te faut donc un défenseur, parce que tu as Lucas (Hernandez) qui est out pour un bon moment et Kimpembe qui n'a toujours pas repris la compétition. Tu as aussi Nuno Mendes qui a été out pendant huit mois et qui revient à peine. Je sais qu'ils recherchent un défenseur central, polyvalent. Au milieu de terrain, ils visent un joueur expérimenté qui peut accompagner Vitinha, surtout au niveau technique. En tout cas, il te faut quelqu'un de beaucoup plus fort que ceux qu'on a aujourd'hui. Je pense notamment à Soler, out. Je pense à Fabian Ruiz, out. Je pense aussi à Warren qui était fatigué, qui était épuisé sur la deuxième partie de saison. Donc il te faut quelqu'un de plus confirmé, avec beaucoup plus d'épaisseur au milieu de terrain pour l'associer à Vitinha ».

Kolo Muani et Ramos vont rester !