Mercato - Real Madrid : Après Mbappé, un autre attaquant va signer !

Hugo Chirossel

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé est attendu au Real Madrid la saison prochaine. Mais il n’est pas le seul attaquant qui rejoindra la Casa Blanca cet été. Ce sera aussi le cas d’Endrick, en provenance de Palmeiras, tandis que les Merengue auraient acté le transfert de Joselu, dont ils compteraient lever l’option d’achat.

Alors que l’arrivée de Kylian Mbappé en provenance du PSG ne fait plus vraiment de doutes, le Real Madrid s’active pour boucler d’autres dossiers. En attendant de connaître la décision de Toni Kroos (34 ans), Luka Modric (38 ans) devrait quant à lui prolonger pour une année supplémentaire.

Prolongation pour Vazquez et Lunin

D’après les informations de AS , deux autres prolongations seraient actées par le Real Madrid. Celle de Lucas Vazquez (32 ans), qui comme Luka Modric va rempiler pour une année de plus, ainsi que celle d’Andriy Lunin. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le gardien de 25 ans devrait prolonger de quatre ans, jusqu’en 2029.

Le Real Madrid va garder Joselu