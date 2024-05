Mercato : Après Mbappé, une autre star va signer au Real Madrid

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement cet été. En plus de la star du PSG, une autre vedette devrait signer avec le club merengue. A en croire son agent, Luka Modric devrait parapher un nouveau contrat au Real Madrid.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de mettre un terme à son aventure parisienne. En effet, le numéro 7 de Luis Enrique a annoncé qu'il allait partir librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé sera un nouveau joueur du Real Madrid la saison prochaine. Et il devrait évoluer aux côtés de Luka Modric.

Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid

Arrivé lors de l'été 2012, Luka Modric fait le plus grand bonheur du Real Madrid depuis presque 12 ans. Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, le milieu de terrain croate de 38 ans changera de club pour 0€ s'il ne rempile pas d'ici-là. Mais à en croire son agent, Vladica Lemic, Luka Modric ne devrait pas bouger à l'intersaison.

Luka Modric va rempiler au Real Madrid ?