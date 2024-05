Mercato : Le FC Nantes va offrir 70M€ à Kombouaré ?

Jean de Teyssière

Pour Antoine Kombouaré, la mission est réussie. Arrivé au FC Nantes à la place de Jocelyn Gourvennec, qui avait déjà remplacé Pierre Aristouy, le natif de Nouméa en Nouvelle-Calédonie devait maintenir les Nantais. C'est chose faite, à deux journées de la fin et l'entraîneur kanak disposera d'une enveloppe de moins de 70M€ pour recruter.

Malgré sa défaite face à Lille, le FC Nantes est officiellement maintenu en Ligue 1. La défaite de Metz dans les derniers instants à Strasbourg (1-2) a scellé l'avenir des Canaris dans l'élite. Avec un club qui joue avec le feu chaque saison, l'essentiel sera de réaliser le meilleur mercato possible pour être tranquille le plus longtemps possible...

Le point sur les nombreux mouvements au FC Nantes

Le maintien étant désormais assuré, le FC Nantes est désormais en mission mercato. Au sein de l'équipe, de nombreux joueurs sont en fin de contrat, comme Nicolas Pallois, Moussa Sissoko ou Samuel Moutoussamy. Concernant le capitaine nantais, il pourrait être prolongé, d'après RMC Sport . En revanche, pour les deux milieux de terrains cités, leur départ semble inévitable, ce qui fera gagner un peu d'argent au club nantais. Florent Mollet et Pedro Chirivella pourraient eux être vendus si des offres intéressantes arrivent sur le bureau de Waldemar Kita. Pour le moment, seuls Jean-Charles Castelletto, Nathan Zézé et Douglas Augusto sont certains de continuer l'aventure. Au poste de gardien, Alban Lafont, qui a prolongé jusqu'en 2027 va rester alors que ces deux doublures, Rémy Descamps et Denis Petric sont en fin de contrats. Devant, ça ne devrait pas trop bouger avec Tino Kadewere, Moses Simon et Ignatius Ganago. Pour Mathis Abline, tout va dépendre du Stade rennais, qui dispose d'une clause de prioritaire pour récupérer son joueur avant le 1er juin prochain. L'été sera animé à la Jonelière.

Moins de 70M€ pour recruter ?