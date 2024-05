Mercato : Le PSG connaît déjà ses attaquants !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le secteur offensif sera l'un des principaux chantiers du PSG sur le mercato. Et pour cause, le club de la capitale va chercher à remplacer Kylian Mbappé, qui a d'ores et déjà annoncé son départ. Pour le remplacer, plusieurs noms circulent, mais Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani pourraient également avoir un nouveau rôle. Quoi qu'il en soit, ils n'envisagent pas de partir cet été.

Le mercato du PSG s'annonce très chaud, notamment à cause du départ de Kylian Mbappé qu'il faudra compenser. Plusieurs pistes sont ainsi étudiées pour renforcer l'effectif de Luis Enrique. Et alors que d'autres départs sont évoqués dans ce secteur de jeu, cela ne devrait plus bouger.

Gonçalo Ramos veut rester au PSG...

En effet, selon les informations du Parisien , malgré une première saison durant laquelle il a alterné le bon et le moins bon, Gonçalo Ramos ne devrait pas quitter le PSG cet été. L'international portugais veut rester et sera conservé.

... Randal Kolo Muani aussi !