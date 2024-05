Mercato - Real Madrid : Il va signer grâce à sa mère ?

Thomas Bourseau

Toni Kroos (34 ans) a connu tout le succès possible et imaginable au Real Madrid et pourrait remporter sa cinquième Ligue des champions avec le club merengue le 1er juin prochain à Wembley. Avant de tirer sa révérence en tant que madridista ? Pas vraiment et sa mère y serait pour beaucoup. Explications.

Depuis quelque temps, l’avenir de Toni Kroos fait couler beaucoup d’encre dans la presse espagnole. Sous contrat jusqu’à la fin de la saison en cours au Real Madrid, le champion du monde 2014 n’a toujours pas officiellement pris de décision pour ce qui est de son avenir. Qu’il s’écrive au Real Madrid ou ailleurs après une décennie à la Casa Blanca.

Ancelotti annonce la couleur pour Kroos

De passage en conférence de presse ce samedi en marge du déplacement du champion d’Espagne sur la pelouse de Villarreal dimanche soir, Carlo Ancelotti a été invité à s’exprimer sur les continuités de Luka Modric et de Toni Kroos au Real Madrid. « Je suis toujours optimiste, nous pensons à la finale, le reste est secondaire. Et c'est tout, nous parlerons de l'avenir après la finale ». Il se pourrait cependant que Kroos ait déjà pris sa décision quand bien même la finale de la Ligue des champions n’aura lieu que le 1er juin prochain à Wembley.

La mère de Toni Kroos derrière sa prolongation ?