PSG : Avant le Real Madrid, Mbappé va encore marquer l’histoire

Hugo Chirossel

Alors qu’il arrive au terme de son contrat, Kylian Mbappé a officialisé la semaine dernière son départ du PSG en juin prochain. L’attaquant âgé de 25 ans va ainsi mettre fin à sept années passées sous le maillot du club de la capitale, dont il est le meilleur buteur de l’histoire. Mais avant de prendre la direction de Madrid, l’international français va s’offrir un autre record.

Après avoir officialisé son départ du PSG dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux la semaine dernière, Kylian Mbappé a fait ses adieux au championnat de France lundi, à l’occasion de la cérémonie de remise des Trophées UNFP. Une cérémonie au cours de laquelle il a une nouvelle fois été sacré meilleur joueur de Ligue 1. C’est la cinquième fois consécutive que l’attaquant âgé de 25 ans reçoit cette distinction (2019, 2021, 2022, 2023 et 2024).

PSG - Mbappé : Le Real Madrid a programmé sa grande annonce https://t.co/tb9G3PgCdv pic.twitter.com/NgxzRyYK28 — le10sport (@le10sport) May 18, 2024

Mbappé meilleur buteur pour la sixième fois

Kylian Mbappé ne s’en est jamais caché, il est un homme de record. En ce sens, il est d’ores et déjà le meilleur buteur de l’histoire du PSG, devant Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimovic. Le capitaine de l’équipe de France est, sauf énorme retournement de situation, déjà assuré d’être le meilleur buteur de la saison en Ligue 1. En effet, Kylian Mbappé a inscrit 27 buts et il devance largement son premier poursuivant, l’attaquant du LOSC Jonathan David (19).

Mbappé devance Papin, Bianchi et Onnis

C’est donc la sixième fois de sa carrière que Kylian Mbappé va être sacré meilleur buteur du championnat de France, un record absolu. Personne avant lui n’avait réalisé cette performance. Ce qui le place devant Jean-Pierre Papin, Carlos Bianchi et Delio Onnis, qui l’avaient remporté cinq fois chacun. À moins d’un carton dimanche sur la pelouse de Metz pour le compte de la dernière journée de Ligue 1, Kylian Mbappé ne pourra en revanche pas aller chercher son record personnel de 33 buts lors de la saison 2018-2019.