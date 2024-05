Mbappé éclipse Neymar et Zlatan Ibrahimovic avant de quitter le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé a encore quitté la cérémonie des Trophées UNFP avec une récompense sous le bras ce lundi, l’attaquant du PSG étant sacré meilleur joueur de Ligue 1 pour la cinquième fois de sa carrière. Un dernier sacre qui le fait un peu plus entrer dans l’histoire avant son départ vers l’étranger.

Kylian Mbappé enchaîne les dernières. Après avoir réalisé son ultime apparition au Parc des Princes avec le maillot du PSG sur le dos face à Toulouse (1-3) dimanche, l’international français a décroché le lendemain le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1 grâce à ses 26 buts en 32 journées, une dernière récompense avant son départ vers l’étranger. Comme il l’avait espéré, Kylian Mbappé a marqué l’histoire du PSG et du Championnat de France en survolant la concurrence, en témoigne le palmarès des récompenses du football tricolore.

Départ de Mbappé : Le PSG est fixé pour cette folie à 150M€ https://t.co/FuMPJuytrK pic.twitter.com/uLgZfB1XdB — le10sport (@le10sport) May 14, 2024

Mbappé surclasse le palmarès des Trophées UNFP

Avec un cinquième sacre lundi soir, Kylian Mbappé entre un peu plus dans l’histoire. L’attaquant du PSG survole de loin le palmarès des joueurs récompensés pour leur saison en Ligue 1, devançant Zlatan Ibrahimovic (3), Eden Hazard (2) et Pauleta (2). Le futur ex-attaquant du PSG réalise même la prouesse de repartir avec le trophée du meilleur joueur de Ligue 1 sur les cinq dernières éditions, entre 2019 et 2024 (Pas de Trophées UNFP en 2020 en raison de la crise du Covid-19). Personne à part lui n’a été sacré plus de deux années consécutives.

Les joueurs du PSG sacrés