PSG - Clash : Mbappé en rajoute une couche ?

Vendredi soir, Kylian Mbappé a enfin officialisé son départ du PSG par le biais d'une vidéo, non sans faire polémique. Et pour cause, le capitaine de l'équipe de France n'a pas adressé de mots à Nasser Al-Khelaïfi, alors qu'il a pris le soin de remercier tous ses anciens entraîneurs. Et lundi soir, sa nouvelle déclaration n'a pas du réjouir le président du PSG.

Sa vidéo vendredi soir n'a pas manqué de faire polémique. En effet, afin d'officialiser son départ du PSG, Kylian Mbappé a publié une vidéo d'environ 4 minutes dans laquelle il remercie beaucoup de monde... sauf Nasser Al-Khelaïfi, ce qui n'a pas manqué d'être commenté. Par conséquent, son nouveau discours lundi soir lors de la remise de Trophées UNFP était très attendu, mais là encore, il a simplement remercié « le président », sans nommer Nasser Al-Khelaïfi, et en insistant particulièrement sur le rôle de l'Emir du Qatar dans sa réussite au PSG.

Mbappé ne cite pas Al-Khelaïfi...

« C'est difficile, très difficile, beaucoup plus que cela peut laisser paraître, car c'est une page qui se tourne, un chapitre de ma vie qui va se fermer. Tu peux préparer et anticiper tout ce que tu veux, quand le moment est là, ça te fait toujours quelque chose. La L1 a toujours eu une place importante dans ma vie. Dans ma carrière, cela a été une majeure partie car je n'ai connu que ce championnat. J'ai essayé à chaque fois de lui faire honneur et d'être le digne représentant de ce championnat et de l'emmener le plus haut que je pouvais. Je pars la tête haute, en ayant fait tout ce que je pouvais faire. Mais je n'aurais jamais pu faire tout ça sans les clubs dans lesquels je suis passé, que ce soit d'abord Monaco et bien sûr le PSG où j'ai fait sept années et côtoyé des joueurs d'exception »

... et remercie de façon appuyée l'Emir du Qatar