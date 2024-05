PSG : Riolo se déchaîne sur Luis Enrique !

Arnaud De Kanel

Cinq jours après l'immense désillusion et la défaite à domicile contre le Borussia Dortmund, le PSG recevait Toulouse pour la dernière au Parc des Princes de Kylian Mbappé. Les Parisiens se sont inclinés trois buts à un, ce qui a provoqué la colère de Daniel Riolo, encore une fois très remonté après Luis Enrique.

Semaine catastrophique pour le PSG. Eliminés de la Ligue des champions suite à leur défaite à domicile contre le Borussia Dortmund, les hommes de Luis Enrique ont chuté face à Toulouse, deux jours après l'annonce officielle du départ de Kylian Mbappé. De quoi conclure de la pire des façons une semaine cauchemardesque de bout en bout et qu'il faudra oublier le plus vite possible. Et de son côté, Daniel Riolo avait Luis Enrique dans le viseur après cette nouvelle défaite.

«Il y a sur le banc du PSG un type qui n’est pas ce qu’il croit être»

L'éditorialiste de RMC s'est déchainé sur le coach du PSG dimanche soir, dénonçant notamment une certaine forme d'imposture. « Le turn over la fraîcheur… On sera mieux en février mais encore mieux en mai… Les mythos dans tous les sens… Ça sera long à faire comprendre mais doucement et tranquillement tout le monde y viendra… Il y a sur le banc du PSG un type qui n’est pas ce qu’il croit être... », a lâché Daniel Riolo sur son compte X (ex- Twitter ). Selon lui, Luis Enrique est de plus en plus comparable à José Mourinho, notamment dans sa façon de communiquer.

«Ça finira dans le caniveau»