Un «super entraîneur» va signer au PSG ?

La première saison de Luis Enrique sur le banc du PSG s'avère globalement positive, au point qu'une prolongation de contrat soit dans les tuyaux. Cela tombe bien puisque Claude Le Roy estime que le technicien espagnol est un «super entraîneur» qui peut faire briller le PSG.

Nommé sur le banc du PSG l'été dernier pour remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique semble déjà faire l'unanimité à Paris, au point que sa prolongation de contrat, qui s'achève actuellement en 2025, soit déjà dans les tuyaux. Claude Le Roy décrypte ainsi le style de l'ancien sélectionneur de la Roja qu'il qualifie de « super entraîneur ».

«C'est un super entraîneur»

« C'est un super entraîneur. Après, on a tous des défauts, alors on peut toujours lui trouver plein de trucs. Mais c'est quelqu'un qui sent le foot, qui ne se raconte pas d'histoires, et quand il dit qu'il est satisfait des deux prestations de son équipe contre Dortmund, je vois très bien ce qu'il veut dire », explique-t-il dans une interview accordée à CulturePSG , avant de poursuivre.

«C'est quelqu'un qui sent le foot»