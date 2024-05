Un crack du PSG va en Allemagne, la surprise est totale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré ses difficultés actuelles, Warren Zaïre-Emery va bien s'envoler pour l'Allemagne. Après une saison éreintante sous le maillot du PSG, le milieu de terrain va participer à sa première grande compétition internationale : l'Euro de football. Alors que certains pourraient trouver cette convocation logique, Daniel Riolo n'a pas masqué sa surprise.

Warren Zaïre-Emery va devoir patienter avant de passer son baccalauréat. Le milieu de terrain du PSG passera l'été en Allemagne puisqu'il a été convoqué par Didier Deschamps pour disputer l'Euro. Une convocation qui a surpris Daniel Riolo.

« C’est une surprise »

« Je ne comprends pas que pour les gens ce soit si évident que Zaïre-Emery soit dans la liste. On parle d’un gamin de 18 ans, qui fait une première partie de saison bonne et sur la 2ème a montré beaucoup de limites, de fatigue. L’emmener à l’Euro, pardon, je ne remets pas en cause ses qualités, mais qu’il soit déjà à l’Euro, à son âge, avec une moitié de saison, pardon, c’est une surprise » a confié le chroniqueur.

Riolo est dubitatif