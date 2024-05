Luis Enrique - PSG : Deschamps revient à la charge !

Thomas Bourseau

Didier Deschamps a tranché. Alors que Randal Kolo Muani est tout sauf indiscutable au PSG, le sélectionneur de l’équipe de France l’emmènera en Allemagne pour l’Euro (14 juin - 14 juillet) malgré tout comme l’atteste sa liste des 25 joueurs sélectionnés pour la compétition. Au moment de se justifier, Deschamps a une nouvelle fois fait passer un message subtil à Luis Enrique.

Force est de constater que Luis Enrique n’accorde pas une confiance sans faille à Randal Kolo Muani au PSG. L’inverse de Didier Deschamps en équipe de France qui continue de le sélectionner, et notamment pour l’Euro qui se déroulera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet, bien qu’il ne soit pas décisif ou important dans son club qu’est le Paris Saint-Germain.

«En revanche, s'il pouvait donner plus de temps de jeu à Kolo Muani…»

Déjà, en mars dernier, Didier Deschamps avait adressé un message sous le ton de la plaisanterie à Luis Enrique au sujet du temps de jeu qu’il jugeait insuffisant de Randal Kolo Muani au PSG. « Quand il était en poste avec l'Espagne n'aimait pas qu'on mette le nez dans ses affaires donc je ne vais pas le faire… En revanche, s'il pouvait donner plus de temps de jeu à Kolo Muani… ». Mais l’entraîneur du PSG a une nouvelle fois vu Deschamps commenter la situation en club de Kolo Muani.

«Et bien il faut le faire jouer titulaire comme à Marseille contre le Chili et ça va très bien»