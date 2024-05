Mercato - PSG : Luis Enrique va provoquer un gros transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été approche et le mercato s'annonce d'ores et déjà très chaud au PSG qui va une nouvelle fois devoir reconstruire un effectif qui sera privé de Kylian Mbappé la saison prochaine. Mais avant de penser à se renforcer, le club de la capitale va devoir dégraisser. Dans cette optique, Milan Skriniar, qui ne correspond pas au profil souhaité par Luis Enrique, pourrait partir.

« Mon objectif est que l'équipe soit plus forte la saison prochaine, on y travaille avec la direction sportive, le président. C'est notre objectif, c'est un défi très stimulant (...) Il y aura un renfort dans toutes les lignes ». Mardi en conférence de presse, Luis Enrique s'était montré catégorique concernant ses besoins et ses envies en vue du prochain mercato estival. D'ailleurs, le PSG est déjà actif en coulisses et en plus de préparer son recrutement, le club de la capitale prévoit également un large dégraissage.

Mbappé : Est-il le plus grand joueur de l’histoire du PSG ? https://t.co/C3Y1QEXDnl pic.twitter.com/A8CdMzmwJD — le10sport (@le10sport) May 15, 2024

Skriniar ne fait plus l'unanimité au PSG

Dans cette optique, plusieurs joueurs pourraient quitter le PSG cet été, à commencer par Milan Skriniar. En effet, selon les informations de L'EQUIPE , le défenseur slovaque n'entre plus totalement dans les plans du club parisien qui pourrait donc chercher une porte de sortie à son défenseur central arrivé libre l'été dernier en provenance de l'Inter Milan.

Luis Enrique n'est pas un adepte de son profil