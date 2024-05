Transfert possible pour l’OM, «ma porte sera toujours ouverte»

Thibault Morlain

Prêté actuellement par Sassuolo à la Fiorentina, Maxime Lopez ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Le club florentin dispose d’une option d’achat, mais rien ne dit qu’elle sera activée. Où jouera Lopez la saison prochaine ? Et s’il faisait son grand retour à l’OM ? Formé sur la Canebière, le milieu de terrain ne dit pas non pour raviver la flamme.

Sorti du centre de formation de l’OM, Maxime Lopez a ensuite réussi à s’imposer en équipe première. Au total, le milieu de terrain aura disputé 150 matchs avec le club phocéen. Cette belle histoire s’est malheureusement terminée en 2020, quand Maxime Lopez a quitté l’OM pour rejoindre Sassuolo.



Maxime Lopez de retour à l’OM ?

Mais voilà qu’on pourrait revoir Maxime Lopez à l’OM. En effet, pour Gianluca Di Marzio, l’actuel joueur de Sassuolo prêté à la Fiorentina a fait savoir : « Un retour en Ligue 1 ? Pourquoi pas ? Mais si tu jouais à Marseille, c'est compliqué d'aller en Ligue 1 sauf si c'est à l'OM. Alors pourquoi pas... Ma porte sera toujours ouverte pour Marseille, je ne l'ai jamais fermée et elle ne sera jamais fermée. Nous verrons ».

« Marseille est la ville du football »