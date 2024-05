«Venir en courant...», les Zidane prêts à débarquer à l'OM !

Thibault Morlain

Du côté de Marseille, on rêve de voir Zinedine Zidane dvenir le prochain entraîneur de l'OM. Mais dans la famille Zidane, il n'y a pas que Zizou. En effet, les fils de l'ancien international français sont prometteurs. Si Enzo Zidane a quelque peu disparu de la circulation, Enzo, Théo et Elyaz sont prometteurs. Au point d'avoir un avenir à l'OM ? Ils ne devraient en tout cas par dire non.

Il y a eu Zinedine Zidane, il y a maintenant ses fils. Alors qu'on a pu voir notamment Enzo Zidane sous le maillot du Real Madrid, la fratrie est talentueuse. A 26 ans, Luca Zidane est aujourd'hui le gardien d'Eibar. A 21 ans, Théo Zidane défend lui les couleurs du Real Madrid avec l'équipe réserve. Elyaz Zidane, âgé lui de 18 ans, évolue également chez les jeunes de la Casa Blanca. Alors qu'on connait le lien entre la famille Zidane et Marseille, il ne faut clairement pas écarter la possibilité de le voir un jour ou l'autre porter le maillot de l'OM...



« Jouer à Marseille, ça serait quelque chose de fou »

Passé par la France, du côté de Rodez en Ligue 2, Enzo Zidane s'est prononcé sur la possibilité de voir ses 3 frères porter un jour le maillot de l'OM. Il a alors expliqué pour Carré concernant Luca, Théo et Elyaz : « Un Zidane à l’OM ? Je pense que mes frères sont tous pour Madrid, et qu’ils aiment tous Marseille comme moi. Moi, j’aimerais les voir jouer à Madrid, tous les 3, mais jouer à Marseille, aussi, ça serait quelque chose de fou. C’est quand même un club historique. Ici après c’est un club difficile avec un public extraordinaire, pour moi le meilleur public de France et l’un des meilleurs du monde, mais un public dur. Quand ça se passe mal, c’est un peu plus compliqué ».

« S’ils ont la possibilité de jouer à Marseille, ils iront »