Mercato - OM : Un incroyable retour est possible !

Thibault Morlain

Rare réussite de la formation à l'OM des dernières années, Maxime Lopez avait toutefois fait ses valises en 2020 pour rejoindre Sassuolo. Mais en tant que minot natif de la cité phocéenne, le Français garde un lieu particulier avec Marseille. Au point de le voir prochainement revenir à l'OM ? La porte est ouverte du côté de Maxime Lopez.

Formé à l'OM, Maxime Lopez a disputé 150 matchs sous le maillot olympien. Alors que ça aurait une être une belle histoire de le voir rester plusieurs années à Marseille, en 2020, il s'est envolé pour Sassuolo. « A l’époque, j’avais une très bonne relation avec Pablo Longoria, mes agents aussi, il n’y avait aucune animosité dans mon départ. C’était juste que c’était le moment, c’était le mieux pour moi », expliquait Maxime Lopez, qui avait même prolongé son contrat à l'OM pour permettre que le club phocéen s'y retrouve financièrement.

Quel avenir pour Maxime Lopez

Sous contrat jusqu'en 2025 avec Sassuolo, Maxime Lopez est actuellement prêté à la Fiorentina, qui dispose d'une option d'achat. Quid alors de son avenir ? Pour Gianluca Di Marzio, Lopez a expliqué : « Je ne sais pas si je vais rester à Florence. Je suis ici en prêt avec option et la Fiorentina décidera de me racheter ou non. Ensuite, il faut toujours se fixer des objectifs. Mais pour bien revenir, il faudrait que je sois titulaire pendant une saison entière, jouant entre 35 et 40 matchs dans une bonne équipe pour pouvoir me fixer des objectifs plus élevés ».

« Ma porte sera toujours ouverte pour Marseille »