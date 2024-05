OM : Nouveau record historique pour Aubameyang !

Arnaud De Kanel

Et deux de plus dans la besace pour Pierre-Emerick Aubameyang ! Auteur d'un doublé dimanche soir face à Lorient, l'attaquant gabonais a franchi la barre des 15 réalisations en Ligue 1 cette saison, le tout à 34 ans. Il fait ainsi tomber un record vieux de presque 80 ans et vient inscrire son nom à la légendaire histoire de l'OM.

Pierre-Emerick Aubameyang fait les gros titres ce lundi matin. L'attaquant gabonais fait en effet parler de lui pour ses performances mais également pour son avenir. La Provence révèle qu'il pourrait quitter l'OM à l'issue de la saison, avançant même qu'il aurait choisi sa future destination. Aubameyang a également accordé une interview à RFI dans laquelle il reconnait être attiré par le championnat italien. Les supporters de l'OM commencent donc à s'inquiéter de voir partir leur attaquant le plus prolifique depuis très longtemps, le tout à un âge record.

Aubameyang bat un record avec l'OM

En inscrivant ses 15e et 16e buts de la saison en Ligue 1 contre Lorient, Pierre-Emerick Aubameyang est devenu à 34 ans et 329 jours, le joueur le plus âgé à atteindre la barre des 15 buts en championnat sous les couleurs de l'OM. Il fait donc tomber le précédent record détenu par Mario Zatelli, 34 ans et 89 jours lors de la saison 1946/47.

34&329 - Pierre-Emerick Aubameyang est devenu, à 34 ans et 329 jours, le joueur le plus âgé à atteindre la barre des 15 réalisations avec Marseille lors d’une saison de Ligue 1, devançant Mario Zatelli (34 ans et 89 jours en 1946/47). Expérience. #OMFCL pic.twitter.com/XUQMIyJnvc — OptaJean (@OptaJean) May 12, 2024

Record de Drogba en vue

Pierre-Emerick Aubameyang peut également aller chercher un nouveau record. Avec 29 buts toutes compétitions confondues cette saison, il n'est plus qu'à trois unités de faire autant que Didier Drogba sur un même exercice. Il s'agit de la plus haute performance pour un joueur de l'OM au XXIème siècle. Ce lundi soir, il pourrait d'ailleurs succéder à l'attaquant ivoirien en remportant le Trophée UNFP de meilleur joueur de la saison, seul marseillais à l'avoir remporté. La concurrence sera rude puisque les nommés sont Kylian Mbappé (PSG), Ousmane Dembélé (PSG), Pierre Lees-Melou (Brest) et Edon Zhegrova (LOSC).