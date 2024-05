Le clan Zidane ouvre la porte pour un transfert à l’OM

Thibault Morlain

Natif de Marseille, Zinedine Zidane n’a cependant jamais porté le maillot de l’OM au cours de sa carrière. Il n’empêche que Zizou voit son nom revenir avec insistance pour être un jour l’entraîneur du club phocéen. Et un Zidane pourrait également en cacher un autre du côté de l’OM puisqu’il existe la possibilité de voir l’un de ses fils être recruté. Le feu vert a en tout cas été donné dans le clan Zidane à ce propos.

Aura-t-on l'occasion de voir un jour Zidane à l’OM ? Aujourd’hui libre de tout contrat, Zizou fait partie des noms qui sont évoqués pour être l’entraîneur du club phocéen. Mais un Zidane pourrait en cacher un autre à Marseille. En effet, les fils de l’ancien international français sont prometteurs. Luca, Théo et Elyaz pourraient à terme être des options pour l’OM et toutes les portes sont ouvertes pour que cela se réalise un jour ou l’autre…



« Si un jour il décide de venir à Marseille, ça sera à 100% »

A l’heure où l’OM se cherche un nouvel entraîneur, l’idée de voir Zinedine Zidane débarquer fait saliver plus d'un supporter. Et voilà que les propos d’Enzo Zidane, fils de Zizou, risquent de remettre une pièce dans la machine. Pour le média Carré , il a en effet lâché à propos de Zidane sur le banc de l’OM : « Est-ce que j’aimerais voir mon père un jour à la tête de l’OM ? C’est une question compliquée. On n’en parle pas trop. On sait que mon père est supporter de l’OM, il l’a dit publiquement. Quand il fait quelque chose, il le fait avec le coeur. Il a besoin d’être porté par quelque chose. Si un jour il décide de venir à Marseille, ça sera à 100% car il aime le club. Mais moi après, en tant que fils, je sais que Marseille c’est compliqué. Lui ça ne lui fait pas peur. S’il le fait, on sera à fond derrière lui, mais moi je ne vais pas être la personne qui va lui dire d’aller à Marseille. Il fait ses choix et on sera à fond derrière lui que ce soit à Marseille ou autre part ».

« Jouer à Marseille, aussi, ça serait quelque chose de fou »