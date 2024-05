Mercato : Zidane à l’OM, son fils valide !

Arnaud De Kanel

A la recherche d'un entraineur pour succéder à Jean-Louis Gasset, l'OM a coché le nom de Paulo Fonseca. Or, certains supporters rêvent quant à eux d'une arrivée de l'idole Zinedine Zidane et ça tombe à pic car l'ancien coach du Real Madrid est libre. Interrogé sur cette éventualité, son fils, Enzo, s'est montré assez enthousiaste à l'idée de voir son père sur le banc marseillais.

En novembre dernier, France Bleu Provence avait lâché une énorme bombe en indiquant que Zinédine Zidane avait donné son accord pour rejoindre l'OM en cas de rachat par l'Arabie saoudite. Une rumeur qui avait encore un peu plus fait saliver les supporters marseillais qui rêvent de voir la légende sur le banc. Enzo Zidane, le fils de l'ancien entraineur du Real Madrid, n'est pas contre, bien au contraire.

« Est-ce que j’aimerais voir mon père un jour à la tête de l’OM ? C’est une question compliquée. On n’en parle pas trop. On sait que mon père est supporter de l’OM, il l’a dit publiquement. Quand il fait quelque chose, il le fait avec le coeur. Il a besoin d’être porté par quelque chose. Si un jour il décide de venir à Marseille, ça sera à 100% car il aime le club », a reconnu Enzo Zidane pour le média Carré . Il promet de soutenir son père qu'importe son choix.

