Mercato - OM : Cadeau signé Tudor, il sort du silence

Axel Cornic

Grand connaisseur du marché italien, Pablo Longoria s’est souvent tourné vers la Serie A pour renforcer l’Olympique de Marseille ces dernières années. Et ça ne devrait pas changer, puisqu’il pourrait tenter sa chance pour Luis Alberto, qui souhaiterait absolument quitter la Lazio d’Igor Tudor lors du prochain mercato estival.

Le visage de l’OM va de nouveau changer, notamment avec l’arrivée d’un nouvel entraineur. Mais Pablo Longoria travaille également sur m’effectif et la presse italienne a récemment lancé une nouvelle piste, avec Luis Alberto de la Lazio.

Cette recrue de l’OM a vécu un calvaire https://t.co/pTK4LQOUfW pic.twitter.com/3ji7SAkWiF — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

L’OM pense à Luis Alberto

L’occasion est belle, puisque le milieu offensif espagnol a tout simplement annoncé vouloir être libéré de son contrat... qu’il a signé il y a seulement quelques mois. « Je ne ferai plus partie du projet Lazio. J'ai demandé au club de me libérer, je ne prendrai plus un euro. Il est temps de s'effacer et de laisser les salaires à d'autres » avait déclaré Luis Alberto, dans un long entretien accordé à DAZN . Evidemment, son club a publiquement écarté cette option, assurant que s’il souhaite quitter la Lazio il devra ramener une indemnité de transfert comme n’importe quel autre joueur.

Tudor prêt à le dégager ?