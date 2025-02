Mercato - Real Madrid : Une folie à 1 milliard d'euros est annoncée !

Amadou Diawara

En 2023, l'Arabie Saoudite a organisé une première réunion avec Vinicius Jr et son entourage, et ce, pour lui exposer son projet. Lors d'un deuxième entretien, Saad Al Lazeez - vice-président de la Saudi Pro League - a proposé une offre d'environ 1 milliard d'euros à la star du Real Madrid.

Lors de l'été 2018, le Real Madrid a déboursé environ 45M€ pour arracher Vinicius Jr à Flamengo. Sept ans plus tard, la vedette brésilienne pourrait migrer vers l'Arabie Saoudite.

Selon les informations de Marca, l'Arabie Saoudite tenterait le tout pour le tout pour convaincre Vinicius Jr. A en croire le média ibérique, une première réunion a été programmée entre les deux parties en 2023, et ce, pour que le joueur prenne connaissance du projet proposé.

D'après les indiscrétions de Marca, un deuxième entretien a eu lieu en terrain neutre, plus précisément à Prague. En effet, Saad Al Lazeez aurait rencontré personnellement les agents de Vinicius Jr, et ce, à l'abri des médias. Lors de cette rencontre, le vice-président de la Saudi Pro League aurait mis une somme astronomique sur la table. Comme l'a indiqué le média espagnol, le numéro 7 du Real Madrid percevra environ 1 milliard d'euros au total, soit un salaire de près de 200M€ par an, s'il accepte de migrer vers l'Arabie Saoudite. Reste à savoir si Vinicius Jr se laissera convaincre par une telle offre.