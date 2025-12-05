Chevalier remplacé, le gros malaise au PSG !

Alexis Brunet

Samedi soir, le PSG reçoit le Stade Rennais au Parc des princes et Lucas Chevalier pourrait ne pas être de la partie. L’ancien Lillois est toujours en délicatesse à cause de sa cheville et il pourrait bien laisser sa place à Matvey Safonov par exemple. Interrogé au sujet de l’international russe en conférence de presse, Luis Enrique a volontairement botté en touche, preuve d’un certain malaise.

Le 29 novembre dernier, la carrière de Lucas Chevalier a failli prendre un tournant majeur. Lors du match face à l’AS Monaco, le gardien de but a été fortement touché à la cheville droite par un tacle appuyé de Lamine Camara. Une faute qui n’a valu qu’un carton jaune au milieu de terrain, mais qui aurait pu surtout blesser le joueur du PSG pour de très nombreux mois.

Chevalier titulaire contre Rennes ? Finalement, plus de peur que de mal pour Lucas Chevalier qui a pu terminer la rencontre, malgré une cheville très gonflée. Toutefois le gardien du PSG pourrait tout de même être forfait face à Rennes samedi soir. Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique n’a pas souhaité se prononcer sur l’identité de celui qui gardera les cages contre l’équipe d’Habib Beye. Interrogé au sujet de l’état d’esprit de Matvey Safonov, l’entraîneur parisien a répondu à côté. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Le championnat est difficile et il y a beaucoup d’équipes qui sont dans un très bon moment. Et comme d’habitude ce sera difficile. »