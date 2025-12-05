Gros transfert annoncé : La réponse fracassante du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Figurant dans l’ombre de Willian Pacho au PSG, Lucas Beraldo ne serait plus intouchable. Le club parisien aurait ouvert la porte à un départ du Brésilien en janvier et souhaiterait renflouer ses caisses. Mais d’après la presse brésilienne, cette rumeur est complètement fausse, Paris ne souhaitant pas du tout se séparer du numéro 35.

Un mercato hivernal animé du côté du PSG ? Dans un effectif sérieusement touché par les blessures, le club de la capitale envisagerait ses possibilités pour le mois de janvier. Si des renforts sont possibles, Paris pourrait également se séparer de Lucas Beraldo.

Le PSG prêt à vendre Beraldo ? A en croire les dernières indiscrétions de Foot Mercato, le PSG a ouvert la porte à un départ du défenseur central de 22 ans cet hiver. Ce dernier serait l’objet de plusieurs convoitises au Brésil notamment, et sa vente pourrait permettre au club parisien de renflouer ses caisses dès le mois de janvier.