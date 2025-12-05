Gros transfert annoncé : La réponse fracassante du PSG !

Figurant dans l’ombre de Willian Pacho au PSG, Lucas Beraldo ne serait plus intouchable. Le club parisien aurait ouvert la porte à un départ du Brésilien en janvier et souhaiterait renflouer ses caisses. Mais d’après la presse brésilienne, cette rumeur est complètement fausse, Paris ne souhaitant pas du tout se séparer du numéro 35.
Un mercato hivernal animé du côté du PSG ? Dans un effectif sérieusement touché par les blessures, le club de la capitale envisagerait ses possibilités pour le mois de janvier. Si des renforts sont possibles, Paris pourrait également se séparer de Lucas Beraldo.
Le PSG prêt à vendre Beraldo ?
A en croire les dernières indiscrétions de Foot Mercato, le PSG a ouvert la porte à un départ du défenseur central de 22 ans cet hiver. Ce dernier serait l’objet de plusieurs convoitises au Brésil notamment, et sa vente pourrait permettre au club parisien de renflouer ses caisses dès le mois de janvier.
« Le PSG n'a aucun intérêt pour une négociation »
Cependant, malgré ce qu’affirme le média, le journaliste brésilien Bruno Andrade a affirmé l’opposé. Présent sur l’émission « Fala a Fonte », ce dernier a révélé que le PSG n’était absolument pas vendeur : « Le PSG n'a aucun intérêt pour une négociation. Toute possibilité de prêt, que ce soit en Europe ou au Brésil, est exclue. Le PSG ne travaille pas sur cette idée », a-t-il confié.