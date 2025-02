Le PSG lâche un gros salaire, transfert bouclé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Selon les dernières révélations de la presse italienne, le PSG serait sur le point de boucler le recrutement du jeune gardien Renato Marin. Ce dernier arrive en fin de contrat avec l'AS Rome qui faisait le forcing afin de le prolonger, mais le gros salaire proposé par la direction du PSG aurait fini par faire la différence dans ce dossier. Explications.

Le mercato hivernal n'a fermé ses portes que très récemment, et pourtant, le PSG est déjà actif en coulisses pour son recrutement de l'été prochain ! La presse italienne a annoncé ces dernières heures que tout serait en très bonne voie pour la signature du jeune gardien transalpin Renato Marin (18 ans), en fin de contrat avec l'AS Roma et qui aurait choisi de signer libre au PSG à l'été 2025.

Rome voulait le prolonger

Pourtant, selon Il Tempo, la direction de l'AS Roma avait mis le paquet ces derniers mois pour convaincre son jeune gardien de prolonger son contrat, lui qui était arrivé en 2022 en provenance du club brésilien de São Paulo. Mais le PSG semble avoir fait mouche avec un argument de taille pour convaincre Renato Marin...

600 000€ par an au PSG ?

Le PSG offrirait à Marin un salaire annuel avoisinant les 600 000€, bien plus que ce qu'offre l'AS Rome à son jeune portier. Un élément qui a fait la différence dans les négociations, et qui devrait ainsi permettre au club parisien de boucler sa première recrue de l'été 2025.