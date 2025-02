Nouvelle signature au PSG : C’est validé !

Thomas Bourseau

Le 30 juin prochain, Luis Campos sera libre de tout contrat si sa situation actuelle demeurait inchangée. En effet, son bail n’a pas encore été renouvelé, mais le président Nasser Al-Khelaïfi semble avoir communiqué un message positif aux supporters du PSG sur la question cette semaine en Bretagne selon Le Parisien.

Au Paris Saint-Germain, l’heure est clairement aux renouvellements de contrat. Il n’y a qu’à s’attarder sur les récentes annonces du club de la capitale pour les nouveaux contrats de l’entraîneur Luis Enrique, d’Achraf Hakimi, de Vitinha ou encore de Nuno Mendes. Cependant, il n’y a aucun signal positif concernant la situation de Luis Campos qui devient de plus en plus urgente.

Rien de nouveau pour Luis Campos

Conseiller football du PSG depuis le 10 juin 2022, Luis Campos est derrière le nouveau projet sportif du club et également à l’origine des dernières prolongations de contrats annoncées par le service communication de l’institution parisienne. Pour autant, le PSG et Campos ne sont toujours pas d’accord pour renouveler leur partenariat d’après diverses sources dont L’Équipe et ce, bien que le 30 juin prochaine sonnera le glas de l’aventure de Campos au Paris Saint-Germain.

La validation habile de Nasser Al-Khelaïfi

Le Parisien relève un élément important ces dernières heures. Alors que l’opération Luis Campos n’approche pas de son dénouement, Nasser Al-Khelaïfi s’est affiché aux côtés du Portugais mardi en Bretagne pour le 1/16ème de finale aller de Ligue des champions contre le Stade Brestois (3-0). Une manière de valider, sans signature concrète d’un contrat de la part de Luis Campos, sa continuité au PSG selon le quotidien de la capitale…