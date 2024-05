PSG : La promesse XXL de Luis Enrique !

Thomas Bourseau

Arrivé l’été dernier au PSG, Luis Enrique a vu un gros ménage être effectué par le club de la capitale. En effet, le projet du Paris Saint-Germain est de faire « jouer les jeunes » comme l’entraîneur espagnol l’a confié en conférence de presse. Il en a profité pour faire passer une annonce aux jeunes intéressés par le Paris Saint-Germain.

Luis Enrique s’appuie sur plusieurs jeunes joueurs cette saison au PSG. L’exemple type est Bradley Barcola, recruté l’été dernier et qui ne semblait au départ n’être qu’un joueur de rotation en attaque. Au final, l’ex-ailier de l’OL débute régulièrement dans le onze de départ du Paris Saint-Germain et s’est une nouvelle fois illustré mercredi soir à Nice (2-1) en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive pour Yoram Zague, pépite issue du centre de formation du PSG.

«Faire jouer des jeunes fait partie de notre projet»

En plus de Yoram Zague (18 ans), Luis Enrique a une confiance absolue envers Warren Zaïre-Emery, son « diamant brut » comme il le déclarait en début de saison en conférence de presse. Le milieu de terrain de 18 ans est devenu capitaine de l’équipe de France Espoirs et a été appelé à deux reprises par Didier Deschamps avec l’équipe de France A grâce à laquelle il participera à l’Euro cet été en Allemagne (14 juin - 14 juillet). Lors de son point presse d’après-match mercredi soir à Nice, Enrique a fait une promesse : compter sur les jeunes joueurs issus de la région parisienne et du centre de formation. « Faire jouer des jeunes fait partie de notre projet. Il faut comprendre que le processus de formation d’un jeune joueur n’est pas linéaire. Il y a des hauts et des bas. Bradley l’a démontré tout au long de cette saison. Il a prouvé qu’il est prêt à se battre au plus haut niveau. Ce mercredi, il a réalisé un match grandiose aussi bien en attaque qu’en défense ».

Le PSG évite un «désastre», Luis Enrique jubile https://t.co/yP1EQKqXf8 pic.twitter.com/PdMAyC9tQ5 — le10sport (@le10sport) May 16, 2024

«Avec Bradley et d’autres joueurs, le club offre une vitrine intéressante pour n’importe quel jeune qui souhaite venir au PSG»