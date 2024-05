PSG : Luis Enrique lâche un coup de pression, le message est reçu

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mercredi, le PSG se déplace à Nice en match en retard de Ligue 1. Si la formation parisienne a d’ores et déjà célébré son douzième sacre en Championnat, Luis Enrique a mis la pression à ses joueurs pour afficher un autre visage que le week-end dernier face à Toulouse (1-3). Francesco Farioli s’attend ainsi à un rendez-vous compliqué.

Trois jours après la défaite au Parc des Princes contre Toulouse (1-3) qui a précédé les célébrations pour le douzième titre de l’histoire en Ligue 1, le PSG se déplace à Nice ce mercredi pour un match en retard déplacé en raison de sa demi-finale de Ligue des champions face à Dortmund. Un match sans enjeu pour la formation parisienne, mais cela n’empêche pas Luis Enrique de se montrer ambitieux et d’envoyer un avertissement à ses troupes.



Luis Enrique avertit les joueurs du PSG

« C’est quelque chose que j’ai dit à mes joueurs : aucun un match n’est quelconque quand tu portes ce maillot du PSG. Ces deux matchs ne nous donnent rien de plus, mais dans dix jours, il y a une finale de Coupe de France, il faut avoir de la compétition dans les jambes pour être bien préparés , a lancé Luis Enrique en conférence de presse, relayé par Le Parisien. Chaque match doit être joué avec des standards très hauts. Tous les joueurs ne peuvent pas évoluer au PSG. L’attitude, l’engagement, le comportement doivent être au top. Celui qui n’est pas préparé à cela, qui a d’autres priorités, ça ne m’intéresse pas et il ne jouera pas au PSG. C’est un message clair. Je veux voir mon équipe donner le maximum. Pour être compétitif, l’équipe doit être à la hauteur du club, des supporters. Et si quelqu’un ne voit pas les choses comme ça, il ne sera au PSG à l’avenir. » L’OGC Nice est donc prévenu sur le niveau d’engagement que souhaite mettre Luis Enrique, et Francesco Farioli en a pleinement confiance.

« Je m’attends à une équipe concentrée, motivée, de grand niveau »