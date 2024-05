OGC Nice - PSG : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

La rédaction

A l’instar de l’OM qui se déplace à Reims, le PSG doit disputer un match en retard, comptant pour la 32ème journée de Ligue 1, ce mercredi soir. Et c’est un déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice qui attend les joueurs de Luis Enrique. A voir maintenant quel sera le visage affiché par le PSG, qui n’a plus rien à jouer et qui reste une défaite à domicile face à Toulouse.

Avant de jouer sa demi-finale retour de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, le PSG avait bénéficié d’un coup de pouce de la part de la LFP. En effet, le club de la capitale avait vu son match face à l’OGC Nice être reporté afin de permettre aux joueurs de Luis Enrique d’avoir un plus grand temps de repos. C’est finalement ce mercredi soir que cette rencontre entre les Aiglons et les champions de France se déroulera du côté de l’Allianz Riviera.

Nice rêve de Ligue des Champions

Actuellement à la 5ème place de Ligue 1, l’OGC Nice disputera une Coupe d’Europe la saison prochaine. Mais reste à savoir laquelle. En effet, en cas de victoire ce mercredi soir face au PSG, les Aiglons, qui comptent 54 points, pourraient alors se rapprocher avant la dernière journée de Ligue 1 du LOSC (3ème) et de Brest (4ème), qui ont tous les deux 58 points. Et si Nice venait à finir dans les quatre premiers, cela pourrait être synonyme de Ligue des Champions. Gagner face au PSG est donc important pour les joueurs de Francesco Farioli.



La composition probable de l’OGC Nice : Bulka - Mendy, Todibo, Dante, Bard - Sanson, Rosario, Thuram - Boga, Moffi, Cho

Le PSG se prépare pour la finale de la Coupe de France

Déjà sacré champion de France, le PSG ne devrait toutefois pas venir en touriste pour affronter Nice. En effet, le club de la capitale a un rendez-vous important à préparer puisque le 25 mai prochain, il y aura la finale de la Coupe de France à jouer face à l’OL. A voir toutefois quelle composition décidera d’aligner Luis Enrique. Des incertitudes entourent notamment Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, diminués après le match face à Toulouse.



La composition probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Danilo, Beraldo - Zaïre-Emery, Ruiz, Vitinha - Kolo Muani, Ramos, Barcola

Où voir le match ?