Mercato - PSG : Il annonce un transfert à 60M€ ?

Cité notamment sur les tablettes du PSG, Désiré Doué devrait disputer son dernier match avec le Stade Rennais ce dimanche. Alors que la formation bretonne entend récupérer plus de 60M€ pour sa pépite de 18 ans, un spécialiste du mercato s’est prononcé sur l’éventualité d’un tel transfert, à Paris ou ailleurs.

Après une saison prometteuse avec le Stade Rennais, Désiré Doué est bien parti pour quitter la Bretagne. C’est en tout cas ce qu’imaginent ses dirigeants, conscients qu’il sera difficile de lutter avec les prestigieux clubs positionnés selon L’Équipe . Il faudra toutefois mettre le prix pour récupérer l’ailier de 18 ans, valorisé entre 60 et 70M€, ce qui pourrait faire de lui la plus grosse vente de l’histoire rennaise. Une ambition réaliste ?

« Oui, il peut valoir plus de 60M€ »

Aux yeux d’un spécialiste du marché européen, le Stade Rennais pourrait bien parvenir à ses fins avec Désiré Doué, mais cela dépendra avant tout de l’identité des prétendants. « Quand on voit le précédent Doku… Oui, il peut valoir ça (au-dessus de 60M€) s’il y a deux clubs dessus , confie-t-il dans L’Équipe . Mais il faut que ce soit un club tel que le PSG et une autre grosse cylindrée. Le Borussia Dortmund et Leverkusen ne monteront pas jusque-là. Si c’est Liverpool, Arsenal, City ou le PSG qui se battent, alors là, oui ».

Le PSG positionné ?