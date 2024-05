PSG : Deschamps avait prévu son coup avec Barcola

Hugo Chirossel

Jeudi dernier, Didier Deschamps a donné la liste des 25 joueurs qui prendront la direction de l’Allemagne afin de disputer l’Euro 2024 avec l’équipe de France. Pour la première fois, le sélectionneur des Bleus a décidé d’appeler Bradley Barcola, mais cela faisait un petit moment qu’il pensait à convoquer le joueur du PSG.

Arrivé l’été dernier au PSG en provenance de l’OL dans le cadre d’un transfert estimé à 50M€, Bradley Barcola va maintenant découvrir l’équipe de France. Didier Deschamps a décidé de convoquer l’ailier âgé de 21 ans afin de disputer l’Euro 2024, lui qui n’avait pas encore été appelé jusque-là.

Mercato : Le PSG impliqué dans un transfert record ? https://t.co/WshoxvrzR2 pic.twitter.com/fw3IGV3y8F — le10sport (@le10sport) May 19, 2024

« Il aurait pu être là au mois de mars »

Mais Bradley Barcola aurait pu arriver plus tôt en équipe de France. Comme il l’a confié à Téléfoot , Didier Deschamps pense depuis un moment à appeler l’ailier du PSG, qui aurait pu être présent lors du dernier rassemblement en mars.

« Ça fait beaucoup d’arguments en sa faveur »