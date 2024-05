Mbappé - PSG : Une grosse surprise met fin à son aventure !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il partira libre au terme de la saison, Kylian Mbappé n’aura pas l’occasion de disputer pour la dernière fois une rencontre de Ligue 1 ce dimanche à l’occasion du déplacement du PSG sur la pelouse du FC Metz pour la 34e journée. Luis Enrique n’a pas retenu l’international français, qui voit donc son compteur s’arrêter sur un 191e but face à Toulouse. Retour sur l’incroyable parcours de l’attaquant dans notre Championnat.

Les supporters du FC Metz pensaient assister ce dimanche soir à la dernière apparition de Kylian Mbappé dans notre Championnat, mais Luis Enrique en a décidé autrement. Alors que l’international français s’apprête à rejoindre le Real Madrid, l’entraîneur du PSG ne l’a pas retenu dans son groupe pour la dernière journée de Ligue 1. Contacté par Le Parisien, le club justifie cette absence, et celles de Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Vitinha, Fabian Ruiz et Ousmane Dembélé, par une revue d’effectif à une semaine de la Coupe de France contre l’Olympique Lyonnais. Déjà absent à Lorient en match en retard cette semaine pour une gêne à l'ischio-jambier gauche, Kylian Mbappé a donc fait sa dernière apparition en Ligue 1 la semaine dernière à l’occasion d’une défaite au Parc des Princes face à Toulouse (1-3), au cours de laquelle il aura inscrit son 191e et dernier but dans le Championnat de France.



Dans le top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire

Le compteur s’arrête donc à 191 réalisations pour Kylian Mbappé, faisant de lui le sixième meilleur buteur de l’histoire de la Ligue 1 derrière Roger Piantoni (203), Thadée Cisowski (206), Hervé Revelli (216), Bernard Lacombe (255) et Delio Onnis (299). Il devance dans le top 10 Joseph Ujlaki (188), Fleury Di Nallo (187), Carlos Bianchi (179) et Gunnar Andersson (179).

Kylian Mbappé apparaît évidemment comme le meilleur buteur du PSG dans le Championnat de France en trouvant le chemin des filets à 175 reprises. Malgré son absence à Metz, il est assuré de remporter le titre de meilleur buteur de la saison pour la sixième saison consécutive grâce à ses 27 réalisations, devenant ainsi le seul joueur de l’histoire à être sacré six fois, Carlos Bianchi, Delio Onnis et Jean-Pierre Papin totalisant cinq titres. Mbappé est aussi le seul dans l’histoire de la Ligue 1 à avoir été élu meilleur buteur et meilleur passeur au cours de la même saison, c’était lors de l’exercice 2021-2022 avec respectivement 28 et 17 unités.

Mbappé brille aussi par les passes

Kylian Mbappé a également su se faire une place de choix au classement des meilleurs passeurs décisifs de la Ligue 1, devançant cette saison Juninho pour hériter de la septième position avec 63 offrandes, derrière Ali Benarbia (66), Olivier Monterrubio (70), Angel Di Maria (72), Safet Susic (75), Jérôme Rothen (80) et Dimitri Payet (106).