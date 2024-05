PSG : Barcola en Allemagne, les explications de Deschamps

Thibault Morlain

Ce jeudi soir, sur le plateau du 20h de TF1, Didier Deschamps a donné sa liste des joueurs appelés avec l’équipe de France pour l’Euro 2024. Alors que le retour de N’Golo Kanté en a surpris plus d’un, on peut aussi noter la présence d’un petit nouveau : Bradley Barcola. Le joueur du PSG a été récompensé de ses performances et Deschamps s’est expliqué.

A 21 ans, Bradley Barcola réalise une très bonne saison sous le maillot du PSG. Et alors qu’on s’attendait à le voir appelé pour le dernier rassemblement de l’équipe de France, le Parisien a fini par être récompensé par Didier Deschamps. En effet, Barcola figure parmi les sélectionnés pour l’Euro en Allemagne. L’occasion donc pour lui d’enfin découvrir l’équipe de France.

𝑽𝒐𝒖𝒔 𝒍’𝒂𝒕𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒆𝒛, 𝒍𝒂 𝒗𝒐𝒊𝒍𝒂̀ 😍La liste de nos 2️⃣5️⃣ Bleus retenus pour l’Euro 👊#BleuCollectif | #EURO2024 pic.twitter.com/mjYTKouPRn — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 16, 2024

« Il n'était pas là au mois de mars, mais… »

C’était l’une des dernières grandes interrogations de la liste de Didier Deschamps : Bradley Barcola allait-il être appelé en équipe de France ? Le sélection des Bleus a mis fin au suspens sur le plateau du 20h de TF1 a annonçant bel et bien le nom de l’attaquant du PSG. « Il n'était pas là au mois de mars, mais il aurait pu y être », a reconnu Deschamps en conférence de presse.

« Il a cette capacité à pouvoir créer des différences »