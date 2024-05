Vente OM : L’Arabie Saoudite va se séparer d’une figure du projet McCourt

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Proche de baisser les bras en septembre dernier, après avoir été attaqué verbalement par des supporters, Pablo Longoria semble avoir retrouver la flamme. Le dirigeant espagnol se projette au sein du club marseillais et souhaite faire évoluer le projet sportif. Un projet qui pourrait prendre un tournant avec l'arrivée prochaine de l'Arabie Saoudite et qui pourrait relancer son avenir.

A la tête de l'OM depuis février 2021, Pablo Longoria a failli abandonner le club marseillais en septembre dernier. Menacé au cours d'une réunion avec des supporters, il avait envisagé de claquer la porte avant de faire marche arrière. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et le dirigeant espagnol semble avoir retrouvé la force nécessaire pour poursuivre l'aventure.

L’atout de l’OM révélé avant le choc ? https://t.co/3GiZbHmn5D pic.twitter.com/uyoQXrDp7f — le10sport (@le10sport) May 2, 2024

Longoria avait annoncé la couleur

En mars dernier, il avait évoqué ses ambitions dans les colonnes d' As . « J’ai la détermination de construire un projet ici. Un projet de stabilité, un projet qui nous permet d’avoir cette stabilité managériale et d’avoir une idée bien définie du jeu. Un projet de club pour améliorer les infrastructures, le stade, le centre d’entraînement…J’ai la force et la détermination pour pouvoir construire un projet basé sur tous ces piliers » avait déclaré Longoria.

Longoria ne résistera pas à la vente