Moment de folie à la WWE, un gros nom contacté à la dernière minute

Les spectateurs de la deuxième nuit de WrestleMania XL sont passés par tous les états le dimanche 7 avril dernier, plusieurs noms légendaires de la WWE se succédant lors du main event entre Roman Reigns et Cody Rhodes. L’Undertaker a notamment fait une apparition pour le plus grand plaisir des fans, une surprise concoctée à la dernière minute.

Pour le quarantième anniversaire de son show événement, la WWE a réservé du lourd à son public avec le main event opposant Roman Reigns à Cody Rhodes, sorti vainqueur du match et mettant fin au règne légendaire de son adversaire, champion incontesté durant 1316 jours. Comme prévu, les surprises ont été nombreuses, avec les apparitions de Seth Rollins, John Cena, Dwayne ‘The Rock’ Johnson ou encore l’Undertaker. Ce dernier retrouvait ainsi WrestleMania, théâtre de ses exploits sur le ring, une apparition décidée à la dernière minute par la WWE.

« J'ai reçu un message dimanche »

Dans son podcast, l’Undertaker a livré les coulisses de ses discussions expéditives avec la WWE : « C'est arrivé assez spontanément. Nous sommes arrivés à Philadelphie le mercredi de cette semaine-là. Je crois que j'ai reçu un appel mardi de Triple H (responsable du contenu, NDLR) qui m'a dit : "Hé, il se passe beaucoup de trucs. On y réfléchit beaucoup. Voudrais-tu en faire partie ?". J'ai répondu : "Si ça marche et si je peux être utile d'une manière ou d'une autre. Si je peux vous aider, très bien, tout ce dont vous avez besoin. Faites-le-moi savoir". La réponse a été : "Ok, nous n'avons encore rien, nous sommes juste en train de rassembler des idées." Je n'ai plus de nouvelles jusqu'à... jeudi. J'ai reçu un texto de Michael Hayes [disant] qu’ils étaient en train de trouver des idées. J'ai répondu "cool, tiens-moi au courant". C'est tout. Puis je suis au One Deadman Show (son spectacle, NDLR). Je reçois un message de Paul Heyman. Je me dis : "Hmmm, intéressant. Ça commence à prendre de l'ampleur". Il y a eu des allers-retours et j'ai reçu un message dimanche. » Soit le jour de l’événement.

Comme on pouvait s’y attendre, "Stone Cold" Steve Austin était prévu pour confronter The Rock durant #WrestleManiaFaute d’accord financier, l’Undertaker a finalement pris sa place selon le WON pic.twitter.com/mXPjUi1nh6 — Bernard Colas (@BernardCls) April 12, 2024

Steve Austin initialement prévu ?