EXCLU : Une star de la WWE nous annonce la fin de son contrat !

Figure importante de la WWE depuis une décennie, Kevin Owens voit son avenir s’écrire en pointillé, avec un contrat arrivant à expiration au terme de l’année. Interrogé en exclusivité par le10sport.com en marge de WrestleMania XL organisé à Philadelphie au début du mois, le Canadien qui s’approche des 40 ans a semé le trouble sur la suite de sa carrière.

Bien connu du circuit indépendant sous le nom de Kevin Steen, celui que l’on appelle aujourd’hui Kevin Owens s’est imposé comme un membre important de la WWE depuis sa signature en 2014. Le palmarès du Québécois a de quoi faire rougir une multitude de catcheurs dans le vestiaire, avec un sacre mondial en 2017 et plusieurs victoires à son actif pour le titre Intercontinental et des États-Unis. À bientôt 40 ans, l’avenir s’écrit aujourd’hui en pointillé pour 'KO', son contrat avec la WWE expirant dans les prochains mois.

Kevin Owens jette un froid sur son avenir à la WWE

Présent à Philadelphie pour WrestleMania XL, le10sport.com a eu l’occasion de s’entretenir avec Kevin Owens et d’évoquer ses ambitions futures. « Ça fait longtemps que je ne pense plus à quel titre remporter, ou des choses comme ça. J’ai fait le main event de WrestleMania (deux fois, contre les Usos avec son ami Sami Zayn à ses côtés l’an dernier et face à ‘Stone Cold’ Steve Austin il y a deux ans, NDLR), j’ai gagné beaucoup de titres… Ce que je veux en ce moment, c’est créer le plus de moments mémorables pour les fans qui regardent, pour que les gens aient de bons souvenirs de moi lorsque ma carrière sera terminée. C’est la mentalité que j’ai pour les prochaines années qui me restent à la WWE. Que ce soit un an, ou quatre, cinq ans, je ne sais pas », nous a confié en exclusivité Kevin Owens.

« Qui sait ce qui peut se produire »