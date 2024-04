WWE - Roman Reigns : Rebondissement pour son retour !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Une page s’est tournée lors de la quarantième édition de WrestleMania avec la défaite de Roman Reigns face à Cody Rhodes. La fin d’un règne historique de 1316 jours pour celui qui devrait s’absenter plusieurs mois des rings. Les spéculations ont débuté concernant son retour, et alors qu’une première tendance se dégageait à ce sujet, le suspense est relancé.

Le Tribal Chief a quitté son trône. Au terme d’un règne historique de 1316 jours comme champion de la WWE, un record dans l’ère moderne, Roman Reigns s’est incliné contre Cody Rhodes dans le main event du dernier WrestleMania que vous a fait vivre le10sport.com depuis Philadelphie. Le désormais ex-champion devrait désormais s’éloigner des rings plusieurs mois avant de retrouver la WWE, alors que sa Bloodline connaît déjà des remous. Toute la question est désormais de savoir quand Roman Reigns fera son retour.

Ces derniers jours, un indice avait été laissé par la WWE, la prochaine apparition de Roman Reigns étant annoncée pour le Smackdown du 2 août, soit la veille de SummerSlam. Une date qui semblait alors logique alors que le show de l’été se déroulant à Cleveland, du côté du FirstEnergy Stadium (avec une capacité de plus de 67 000 places) apparaît comme le prochain grand rendez-vous de la compagnie de catch après WrestleMania. Cependant, le doute est de nouveau permis pour Roman Reigns.

Roman Reigns is no longer advertised for the SmackDown before Summerslam.Damn pic.twitter.com/T1E49Ar3ZZ