MMA - UFC : Après avoir battu Saint-Denis, il s’attaque à Makhachev

Florian Barré

Dana White l’a officiellement annoncé après l’UFC 300 samedi soir, Islam Makhachev défendra son titre de champion des poids légers contre Dustin Poirier lors de l'événement principal de l'UFC 302, le 1er juin, au Prudential Center de Newark dans le New Jersey. Ce sera ainsi la troisième défense de titre pour le Tchétchène, lui qui a récemment battu Alexander Volkanovski.

Il semblait y avoir une impasse au sommet de la division des poids légers avec Justin Gaethje, Arman Tsarukyan, Charles Oliveira et Dustin Poirier se disputant tous la position de premier prétendant à la ceinture. Mais depuis l’UFC 300, on a une idée plus claire de la façon dont les choses vont évoluer. En effet, les trois premiers cités ont combattu lors de l’évènement de ce week-end. Ainsi, The Diamond , tombeur de Benoît Saint-Denis à l’UFC 299, aura sa chance le 1er juin prochain face à Islam Makhachev.

MMA - UFC : C’est annoncé, McGregor est de retour ! https://t.co/Y1eduO93uM pic.twitter.com/HyTui1YOhn — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

Jamais deux sans trois ?

Dana White l’a annoncé, Poirier et Makhachev seront opposés l’un à l’autre dans un peu moins de deux mois. C’est la troisième fois que l’Américain prétendra à un titre de champion à l’UFC, titre qui lui échappe toujours après plus de 10 ans passés dans l’organisation. Il a échoué lors de ses deux tentatives précédentes, lorsqu'il a été stoppé en 2019 par Khabib Nurmagomedov et en 2021 par Oliveira.

L’ultime chance pour Poirier