Equipe de France : La date est enfin connue pour Zidane ?

Le verdict est tombé. Sauf décision inattendue, Didier Deschamps devrait poursuivre son parcours en équipe de France jusqu'au prochain Mondial en 2026. Dans les prochains jours, le sélectionneur devrait s'entretenir avec le président de la FFF, Philippe Diallo, et fixer un cap. Un nouveau contretemps pour Zinédine Zidane, qui attend patiemment son tour.

Président de la FFF, Philippe Diallo n’a pas fait mystère de l’avenir de Didier Deschamps après l’Euro. Malgré l’élimination face à l’Espagne en demi-finale, le sélectionneur de l’équipe de France a été conforté. « Tout d’abord, moi j’ai hérité du lien contractuel qui fait que Didier Deschamps avait quatre ans de contrat, jusqu’en 2026. Donc je n’avais pas de décision à prendre, sauf d’inventer un nouveau concept qui aurait été le licenciement pour bon résultat. J’ai donné quelques jours à Didier pour se reposer et puis ensemble, nous regarderons où il en est » avait confié Diallo, au soir de la finale.

Deschamps va continuer l'aventure

Ce mercredi, Le Parisien a dévoilé la position de Didier Deschamps. Sans surprise, le sélectionneur a pris la décision d’aller au bout de son contrat et de diriger l’équipe de France jusqu’au prochain Mondial 2026, et ce malgré les critiques sur le jeu déployé par son groupe. Deschamps se sent toujours aussi motivé après douze années de bons et loyaux services. Dans les prochains jours, il devrait rencontrer Philippe Diallo pour évoquer l’avenir de la sélection.

Zidane prêt à lui succéder en 2026

Ce n’est donc pas cette année que Zinédine Zidane succédera à Didier Deschamps. Présent à Madrid depuis plusieurs années, l’ancien coach du Real Madrid n’en fait pas une obsession selon des proches contactés par le quotidien L’Equipe. Mais les Bleus demeurent évidemment un objectif pour Zizou, qui a désormais un point de repère. En 2026, ce sera lui le grand favori pour le poste de sélectionneur. A moins que la FFF n’offre une nouvelle surprise avec Didier Deschamps.